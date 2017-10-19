الحاجة سبيلة: ربنا يقوي السيسي وينصره ويفضل رئيسنا طول العمر (فيديو)

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قالت الحاجة سبيلة علي أحمد، والتي استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مارس الماضي، وتبرعت «بكامل أموالها» لصندوق «تحيا مصر»؛ إنها سعدت للغاية بلقاء الرئيس، مستكملةً: «كنت فرحانة فرح مشوفتوش قبل كده إني هوصل للسيسي.. مكنتش مصدقة».

أضافت «سبيلة»، خلال حوارها ببرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، «وقت ما روحت عنده كنت طايرة من الفرحة، ربنا يسعده وينصره، بحبه أوي أوي وأشوفه في التليفزيون وأسمع سيرته، بحبه لأنه محافظ علينا، كان بنخاف في عهد مرسي، لكن دلوقتي بنام وحلوين وكويسين وأولادنا بيمشوا في أمان».

تابعت: «السيسي عملنا الحلو كله، معملش وحش أبدًا، إلهي يقويه وينصره ويفضل رئيسنا ويا رب ما يتغير طول العمر، ربنا يحميه ويخليه، وأولادي اللي بيدوني الفلوس، وأنا بحوش عشان أحط في صندوق (تحيا مصر)، لازم نساعده، ويا ريت كل الناس تعمل كده زييّ، وإحنا مبسوطين ومعانا فلوس ولازم نساعد الناس».

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يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى بالحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة، 78 سنة، من قرية «ميت العامل» التابعة لمركز أجا بالدقهلية، بقصر الجمهورية، لشكرها على التبرع بكل ما تملك لصالح صندوق «تحيا مصر».