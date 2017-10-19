«الخدمة في سيناء فخر».. آخر ما كتب شهيد الإسماعيلية

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"هفضل افتخر بالخدمة في شمال سيناء مدى حياتي".. كانت تلك آخر كلمات للمجند إبراهيم كانوشا، ابن محافظة الإسماعيلية، الذي استشهد خلال المواجهات الأخيرة بين الجيش والإرهابيين بعدة أكمنة قرب مدينة العريش.

"كانوشا" كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أيضًا: "القتال ضد الجماعات الإرهابية فخر، والدفاع عن أي عدائيات تخص مصر وشعبها.. الجيش المصري خط أحمر لا تذكره إلا بكلمة طيبة".

ويذكر أن الشهيد ستشيع جنازته بعد قليل من مسجد المطافئ بمحافظة الإسماعيلية، بعد وصول الجثمان إلى المحافظة.

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ويذكر أن تلك المواجهات، التي دارت مطلع الأسبوع الحالي، أسفرت عن استشهاد 6 من رجال الجيش، بحسب بيان سابق للمتحدث باسم القوات المسلحة، فيما قتل نحو 24 إرهابيًا.