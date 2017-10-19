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السيسي مقاطعا ضابط بحرية: خلاص يا دفعة.. هنطلع كل حاجة على الهوا؟

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السيسي مقاطعا ضابط بحرية: خلاص يا دفعة.. هنطلع كل حاجة على الهوا؟ السيسي مقاطعا ضابط بحرية: خلاص يا دفعة.. هنطلع كل حاجة على الهوا؟

التحرير

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تدخل الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الخميس، مقاطعًا ضابطًا بطاقم الغواصة 41، عندما شرع فى شرح طبيعة عمل تتبع الأهداف العسكرية البحرية، عن طريق الغواصة.

وقال السيسي، للضابط: «خلاص يا دفعة.. هنطلع كل حاجة على الهوا؟ متشكرين»، مانعًا إياه من استكمال حديثه عن عمل الغواصة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد اليوم الخميس، الاحتفال بالعيد الخمسين للقوات البحرية، كما شهد الرئيس فعاليات المناورة البحرية «ذات الصواري 2017»، والتي تشارك فيها عشرات القطع البحرية من مختلف الطرازات، وعناصر من الوحدات الخاصة البحرية وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات.

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وافتتح الرئيس، مجمع المحاكاة بقاعدة الإسكندرية البحرية، الذي يستخدم في تدريب أفراد القوات البحرية على جميع الخطط البحرية قبل تطبيقها على أرض الواقع.

وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أعلن أمس الأربعاء، وصول إلى قاعدة الإسكندريةالبحرية، الفرقاطة المصرية فرنسية الصنع «الفاتح»، من طراز «جوويند»، والغواصة «42»، من طراز «209 / 1400»، بعد إتمام إجراءات الاستلام بميناءي لوريون الفرنسي وكايل بألمانيا، في رحلة عودة إلى استغرقت عدة أيام. 

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التحرير

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