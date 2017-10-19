وزير التعليم: الرئيس أوقف تجربة المدارس اليابانية لهذا السبب

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قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إنه يثمن التعاون المصري الياباني في المجال التعليمي، مشيرًا إلى تقديره الكامل لليابان، التي منحت مصر قروضًا على مدار 30 عامًا دعمًا للتعليم، وأيضًا منح خاصة بتدريب المعلمين.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للحديث عن مشروع المدارس المصرية اليابانية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد العمل على زيادة الجودة الخاصة بالمدارس، مشيرًا إلى الاتفاق الكامل بين الوزارة ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.

ونوه بأن الرئيس كلفه بعدم البدء في تجربة المدارس اليابانية قبل الوصول إلى درجة أعلى في الشفافية من حيث اختيار الطلاب والمعلمين، وكذلك الوصول إلى أعلى جودة، معقبًا: "الرئيس قال مفيش مانع نستنى طالما التجربة هتكون أفضل مما هي عليه الآن".

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وتابع: "كل الماضي عن المدارس اليابانية كأنه لم يكن، وكل الطلاب الذين تم قبولهم سيرجعون إلى مدارسهم القديمة أو المدارس التي قدموا فيها من قبل اليابانية"، مؤكدًا أنه لم يتم تحصيل أي مصروفات من الطلاب إلى الآن.

ويذكر أنه كان من المقرر بدء الدراسة بالمدارس اليابانية هذا العام.