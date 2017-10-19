وزيرة التخطيط تتفقد عددا من المشروعات في قنا

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أجرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري جولة تفقدية لعدد من المشروعات التى يجرى تنفيذها على أرض محافظة قنا.

ورافق الوزيرة خلال جولتها اليوم الخميس اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، وعدد من اعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهلت وزيرة التخطيط جولتها بزيارة مشغل التطريز بميدان المحطة في مدينة قنا، حيث تفقدت معرض المشغولات اليدوية وأثنت على جودة المنتجات وقيمتها التراثية مؤكدة ضرورة الترويج لهذه المنتجات وتسويقها من خلال المعارض المحلية والدولية وشبكة الإنترنت.

وأوضح محافظ قنا أن المشغل مقام على مساحة 300 متر ويساهم في توفير عدة فرص عمل للفتيات بعائد مادي مناسب من خلال إنتاج المفارش والمشغولات الخشبية وفساتين الأفراح ذات الطراز المميز فضلا عن دوره في تدريب وتنمية المهارات الفنية والحرف اليدوية لـسيدات وفتيات قنا.

وتوجهت الوزيرة إلى مدينة نجع حمادى لمعاينة قطعة أرض بمساحة 423 فدانا تابعة لمصنع سكر نجع حمادى، مقترح إنشاؤها مصنعا لإنتاج الورق والخشب من مخلفات قصب السكر.

ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 120 ألف طن من الورق و150 ألف طن من الخشب.

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وذكرت الدكتورة هالة السعيد أنه سيتم عمل الدراسات اللازمة لبحث إمكانية إنشاء المصنع فى المستقبل القريب لاسيما أنه سيساهم فى تحقيق أكبر استفاده من مخلفات القصب بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما تفقدت وزيرة التخطيط ومحافظ قنا قصر البرنس يوسف كمال لبحث إمكانيه تحويل القصر وملحقاته إلى متحف، لاسيما أنه يمثل تحفة معمارية من طراز أصيل كما أنه من أهم وأكبر المعالم الأثرية بمدينة نجع حمادي.

وتابعت الوزيرة الأعمال الإنشائية بمحطة مياه الشرب المرشحة بمدينة فرشوط، والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 400 لتر / ثانية، مقامة على مساحة 15 ألف متر، وتبلغ تكلفتها الإجمالية حوالى 230 مليون جنيه.

وقال المحافظ إن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة وصلت إلى 80%، فيما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية 50%، مشيرا إلى أن المحطة تعد الأولى من نوعها على مستوى الصعيد من حيث النظام المتبع فى تنقية المياه (Ultra Filtration).

وأضاف أنه سيتم تشغيل المحطة فى مارس المقبل لتغذى قرى مدينة فرشوط بالمياه العذبة.

واختتمت وزيرة التخطيط ومحافظ قنا جولتيهما بتفقد محطة صرف صحي دشنا "برك الأكسدة" التي تعمل بطاقة استيعابية تبلغ 11 ألفا و500 متر مكعب يوميًا وتخدم مدينة دشنا وعددا من القرى التابعة لها.

وذكر الهجان أنه جارٍ عمل توسعات للمحطة لرفع طاقتها الاستيعابية إلى 34 ألف متر مكعب يوميًا كمرحلة ثانية، مشيرا إلى أن المحطة تتكون من عدد 2 حوض لا هوائي و 2 حوض ترددي و4 أحواض إنضاج و3 أحواض حمأة كمرحلة أولى وجارٍ رفع عدد الأحواض إلى 35 حوضًا كمرحلة ثانية.