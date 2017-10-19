التعليم: النيابة تحقق في اقتحام ضابط شرطة مدرسة في المنيا

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قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه بشأن واقعة اقتحام الرائد (م.ع)، ضابط شرطة بقوات الملاحة بالسويس، المدرسة الرسمية للغات بمدينة مطاي شمالي محافظة المنيا، فقد تم الاتصال بالشرطة، واصطحاب المتورط في الواقعة إلى مركز شرطة مطاي وتم عمل محضر شرطة رقم 365 إداري مركز مطاي بتاريخ 18/10/2017م ، كما قام عدد من أولياء الأمور بتحرير محاضر، وتم تحويل الموضوع للنيابة العامة وجاري التحقيق بمعرفة النيابة.

وثمن خيرى دور نقابة المعلمين وجهودهم فى هذا الموضوع، وتوجيه أولياء الأمور بفض التجمهر وإعلاء كلمة القانون حيث إن هذه الواقعة تعبر عن تجاوز فردي.

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ويذكر أن الضابط المذكور في تلك الواقعة، اعتدى بالضرب على طلاب تشاجروا مع نجله. لقراءة المزيد اضغط هنا