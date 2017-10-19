مقتل 10 من داعش في قصف للطيران العراقي قرب الحدود السورية
مقتل 10 من داعش في قصف للطيران العراقي قرب الحدود السورية
08:11 م الخميس 19 أكتوبر 2017
ارشيفية
العراق - (د ب أ):
أفادت مصادر عسكرية عراقية، اليوم الخميس، أن 10 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي قتلوا في قصف للطيران العراقي، قرب الحدود العراقية السورية اقصى غربي الانبار.
وأوضحت المصادر أن طيران الجيش العراقي وجه ضربات جوية لتنظيم داعش أسفرت عن تدمير ثلاث عجلات تحمل اسلحة احادية، وقتل اكثر من 10من عناصر التنظيم شمالي منطقة عكاشات العراقية قرب الحدود العراقية –السورية.
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