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مقتل 10 من داعش في قصف للطيران العراقي قرب الحدود السورية

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مصراوي Masrawy

مقتل 10 من داعش في قصف للطيران العراقي قرب الحدود السورية

08:11 م الخميس 19 أكتوبر 2017

مقتل 10 من داعش في قصف للطيران العراقي قرب الحدود السورية

ارشيفية

العراق - (د ب أ):

أفادت مصادر عسكرية عراقية، اليوم الخميس، أن 10 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي قتلوا في قصف للطيران العراقي، قرب الحدود العراقية السورية اقصى غربي الانبار.

وأوضحت المصادر أن طيران الجيش العراقي وجه ضربات جوية لتنظيم داعش أسفرت عن تدمير ثلاث عجلات تحمل اسلحة احادية، وقتل اكثر من 10من عناصر التنظيم شمالي منطقة عكاشات العراقية قرب الحدود العراقية –السورية.

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