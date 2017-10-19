بعد العثور على تماسيح... رئيس مدينة شبرا الخيمة: "هنطهر ترعة الإسماعيلية"

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس مدينة شبرا الخيمة، أنه جرى إرسال معدات حي شرق شبرا، لتطهير ترعة الإسماعيلية بمسطرد، بعد العثور على 5 تماسيح نافقة كبيرة داخل الترعة.

وأضاف رئيس المدينة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنه أخطر مسئولي مديرية الري بالقليوبية، للبدء في تطهير ترعة الإسماعيلية، لافتًا إلى فرض كردون على جانبي الترعة لمنع اقتراب المواطنين من تلك التماسيح.

كان اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، يفيد بعثور أهالي على عدد من التماسيح النافقة على جسر ترعة الإسماعيلية، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وجرى رصد عدد من التماسيح.

وأكد أحد المواطنين، أن هذه التماسيح منها ما هو مقتول بطلقات نارية، وأخرى نافقة على جانبي ترعة الإسماعيلية أسفل كوبري السواح، مشيرًا إلى أن حجمها كبير، محذرًا الأهالي من الصيد بتلك الترعة.

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