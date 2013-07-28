صحيفة سودانية: الكشف عن وثيقة تؤكد دعم جنوب السودان للجبهة الثورية

كشفت صحيفة "الانتباهه" الصادرة بالخرطوم، اليوم الأحد، عن وثيقة مهمة تؤكد استمرار دعم دولة الجنوب للجبهة الثورية، وتحديدا الفرقتين "التاسعة والعاشرة" ممهورة بتوقيع عميد رجين أبراهام أجونقا مدير إدارة الشئون المالية والإدارية.

وأشارت الوثيقة الصادرة عن "حركة جيش تحرير السودان" القيادة العامة لمكتب الشئون الإدارية والمالية بتاريخ 15 يوليوالحالى، ومعنونة إلى مسئول الدعم اللوجستى، إلى المسئول المعنى بتسليم المقدم على حماد تعيينات غذائية ووقود وأسلحة لمدة شهرين.

ولفتت الوثيقة وفقا لصحيفة "الانتباهه إلى تفاصيل التعيينات والتى شملت "فنطازى مياه، وألف قطعة كلاشنكوف، و1650 حقيبة بسلة، و1500 حقيبة أرز، و1500 جركانة زيت طعام، وألف برميل وقود، وأخطر ما فى الوثيقة أنه تم التوجيه بإرسال صور منها إلى وزارة الدفاع، ومدير الإدارة العامة.