التعليم: حصد 3 ميداليات ذهبية وأخرى فضية في أولمبياد الكيمياء بالكويت

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فوز أربعة طلاب بالمركز الثاني، وحصولهم على 3 ميداليات ذهبية، وأخرى فضية في الأولمبياد العربي الثامن للكيمياء، المقام في دولة الكويت في الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر الجاري.

وهنأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب الفائزين لحصول جمهورية مصر العربية على المركز الثانى، موجهًا بإرسال وفد من الوزارة لاستقبال الطلاب المشاركين في المسابقة والذين من المنتظر أن وصولهم إلى أرض الوطن مساء اليوم الخميس.

وأوضح يسري ساويرس، مدير عام تنمية مادة العلوم، أن الطلاب شاركوا في الأولمبياد العربي الثامن للكيمياء المقام في دولة الكويت، بعد أن تم تدريبهم بالتعاون بين كلية العلوم جامعة القاهرة، ونقابة المهن العلمية، وبرعاية مكتب تنمية مادة العلوم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.