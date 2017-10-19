التعليم تنفي تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول

كتبت- ياسمين محمد:

نفى الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، ما تردد حول عزم الوزارة على تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية، مؤكدًا أنه كلام عار تمامًا من الصحة.

وأضاف حجازي، في تصريحات لمصراوي الخميس، أنه تم فهم تصريحاته بشكل خاطئ، حيث قال في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الخميس، إنه تقرر إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي "الميد تيرم".

وبالنسبة لعرض الصحفيين اعتراضات أولياء الأمور على القرار، ومطالبتهم بـ "ميد تيرم منتهي"، قال حجازي إنه إذا تم الاستجابة لمطالب أولياء الأمور سيتكون العام الدراسي عبارة عن 4 فصول منتهية وهذا لا يمكن، وإذا وافقنا على هذا المقترح، فالأجدر بنا تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول منتهية ومد فترة العام، كما هو معمول به بالعديد من الدول.

وأكد حجازي، أنه كان يشرح الأمر على سبيل المثال، ولم يعلن أن الوزارة تنوي تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول.