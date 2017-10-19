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بنك المعرفة يطلق "مجلة للعلم" بالاتفاق مع مؤسسة "سبرنجر نيتشر" العالمية

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مصراوي Masrawy

بنك المعرفة يطلق "مجلة للعلم" بالاتفاق مع مؤسسة "سبرنجر نيتشر" العالمية

07:45 م الخميس 19 أكتوبر 2017

بنك المعرفة

كتبت- أسماء يحيى:

بدأ قبل قليل، حفل الإطلاق الرسمي لـ"مجلة للعلم"، الذي ينظمه بنك المعرفة المصري ومؤسسة سبرنجر نيتشر العالمية للنشر.

وتقام الاحتفالية بالشرفة الرئيسية لمتحف الشرطة بقلعة صلاح الدين، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب، ولفيف من كبار رجال الدولة وكبار الإعلاميين من بينهم أحمد المسلماني، وعدد من العلماء والشخصيات العامة والمهتمين بالشأن العلمي في .

ومن المقرر أن يتم تكريم أسماء أهم الداعمين لمشروع بنك المعرفة المصري ومجلة "للعلم" خلال الاحتفالية.

يشار إلى أن "مجلة للعلم"، هي طبعة عربية مجانية من مجلة "ساينتفك أمريكان"، التي تقدم رؤى وأفكارًا ثاقبة وموثقة وقصصًا صحفية منبثقة من آخر الأخبار وأحدث التطورات في شتى مجالات العلوم التطبيقية والأساسية والإنسانية. كما تنشر المجلة مقالات رأى للعلماء والمفكرين الأكثر تأثيرًا فى المنطقة العربية.

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