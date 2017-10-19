خبير تربوي: قرار تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية "سليم للغاية"

كتب-أحمد مسعد:​

قال الدكتور حسني السيد، أستاذ المناهج التعليمية بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية إلى أجل غير مسمى، "سليم للغاية"، لافتًا إلى أن سوء التخطيط والإعداد دفعه لاتخاذ هذا القرار.

وأضاف السيد، في تصريح لـ"مصراوي"، الخميس: "هذا القرار ليس مفاجأة لأي خبير تعليمي في مصر، فالمنظومة كلها تحتاج إلى تأهيل وهو ما توقعنا حدوثه منذ 4 أشهر تقريبًا".

وكان طارق شوقي، وزير التعليم قال في مؤتمر صحفي اليوم، إن جميع الإجراءات المتعلقة بقبول الطلاب والمعلمين بالمدارس اليابانية تعتبر لاغية "كأن لم تكن".

وأضاف شوقي، أنه تقرر تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية إلى أجل غير مسمى، حتى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين.

وعلق الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد بديوان الوزارة، الخميس، قائلًا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب خلال اجتماع أمس الأربعاء، بتشكيل لجنة لاختيار طلاب ومعلمي المدارس اليابانية، مكونة من أساتذة علوم: الاجتماع، والنفس، والرياضيات، واللغات، على نهج المدارس الدولية، وليس السن والمربع السكني فقط".

وأكد شوقي، أنه لن يضار أي طفل، حيث يستمر المحولون في مدارسهم، فيما يتم توزيع الطلاب المستجدين على المدارس التجريبية المحيطة وفقا لشروط السن، مطالبا أي ولي أمر يواجه مشكلة أن يتوجه للوزارة لحلها فورا.

وعن المعلمين، قال شوقي، إن اختيار المعلمين كأن لم يكن كذاك، وعليهم التقدم مرة أخرى وفقا للشروط الحديدة فور إعلانها، مع إعطاء الأولوية للمقبولين حاليا.

ولفت الوزير إلى أن الرئيس رفض بدء الدراسة بالمدارس قبل وصول المدارس إلى نسبة 100% من حيث الجودة، بقوله: "تأجيل بدء الدراسة هيزعج الناس بس هو أفضل من إننا نجرب في الناس".