الاتحاد الأوروبي يقدم دفعة جديدة لتركيا ضمن معونات الانضمام

بروكسل - (د ب أ):

صرحت مصادر بالاتحاد الأوروبي بأن تركيا حصلت ،خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على دفعة جديدة من نفقات دعم التحاقها بالاتحاد بلغت ما يقرب من 70 مليون يورو.

وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الخميس لوكالة الأنباء الألمانية، بأن المبالغ المستحقة للدفع ارتفعت من 2ر190 مليون إلى 4ر258 مليون يورو.

كما ارتفع المبلغ المخصص لموارد تمويل المشروعات القائمة بالفعل، منذ منتصف حزييوليو الماضي حتى منتصف أكتوبر الجاري، من 4ر235 إلى 3ر368 مليار يورو.

كان الدعم، المقدم لأوروبا في إطار المفاوضات الرسمية الجارية حاليا معها بشأن التحاقها بالاتحاد الأوروبي، قد أثار كثيرا من الجدل خلال الأشهر الأخيرة.

ويرجع الجدل إلى احتجاز تركيا عددا من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان داخل البلاد.

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت اليوم الخميس، خلال القمة الأوروبية في بروكسل، بأنها تؤيد تقليص مساعدات التحاق تركيا بالاتحاد الأوروبي.

إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الأمر ممكنا وكيفية تنفيذه إن كان كذلك.

وأكدت المفوضية الأوروبية، مرارا في الفترة الأخيرة، على أن المعونات المالية ستظل تدفع طالما مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد سارية.

وأضافت المفوضية أن هذه الأموال تستخدم باضطراد في مجالات تطوير الديمقراطية، وتكريس دولة القانون ،ودعم المجتمع المدني.

كان الاتحاد الاوروبي وافق على تقديم 45ر4 مليارات يورو لتركيا في الفترة من 2014 حتى 2020 تمهيدا لانضمامها للاتحاد الأوروبي.