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مقتل قيادي حوثي في معارك مع الجيش اليمني بمحافظة الجوف

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مصراوي Masrawy

مقتل قيادي حوثي في معارك مع الجيش اليمني بمحافظة الجوف

07:43 م الخميس 19 أكتوبر 2017

مقتل قيادي حوثي في معارك مع الجيش اليمني بمحافظة الجوف

أرشيفية

صنعاء - (د ب أ):

قتل قيادي موال لجماعة انصار الله الحوثية، مساء اليوم الخميس، في معارك مع قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، في محافظة الجوف (143) كم شمال شرق صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية في الجيش الحكومي لوكالة الأنباء الالمانية، إن عبدالله اشمر المكنى "أبو عبيد" وهو قيادي ميداني لدى مليشيات الحوثي، قتل في معارك عنيفة مع قوات الجيش بمديرية المصلوب.

وبحسب المصادر، فقد اندلعت معارك هي الأعنف بين الطرفين إثر محاولة تسلل عناصر المليشيات لمواقع الجيش في منطقة الهيجة بالمديرية ذاتها.

واكدت المصادر تصدي قوات الجيش لذلك الهجوم، مؤكدة مقتل وإصابة العشرات "في حين لا تزال جثث القتلى منتشرة في موقع الاشتباكات".

في غضون ذلك، اوضحت المصادر أن الفرق الهندسية التابعة للجيش نزعت عشرات الألغام التي زرعتها "مليشيا" الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح في عدة مواقع بمديرية المصلوب لإعاقة تقدم قوات الجيش.

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