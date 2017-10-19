أمن الغربية يكثف جهوده لكشف لغز مقتل شاب وإلقائه بترعة بالمحلة

الغربية – مروة شاهين:

تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، ملقاة في مياه ترعة المشروعات، بنطاق قرية سندسيس بدائرة مركز المحلة، فيما جرى التحفظ على الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العقيد علاء الغرباوي مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ من الشرطة، بعثور أهالي قرية سنديس بدائرة المركز، على جثة شاب ملقاة في مياه ترعة المشروعات، بنطاق دائرة المركز.

انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثة لشاب يدعى "محمد .ن ع" 34 سنة، عامل بالمعمار، متزوج.

وانتشلت جثة المجني عليه بواسطة قوات الإنقاذ النهري، وتبين من الفحص الأولي أنها تحوي كدمات في جميع أنحاء الجسد، كما يوجد آثار ضرب بأداة حادة في الرأس، وهو ما تسبب في الوفاة، ووجود شبهه جنائية.

نُقلت الجثة من مشرحة مستشفى المحلة العام إلى مستشفى المنشاوي بطنطا لإجراء فحص الطب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بسرعة التحريات حول الحادث.