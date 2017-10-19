وزير التعليم: إطلاق "مجلة للعلم" جزء من رغبتنا في تكوين مجتمع متعلم

كتبت- أسماء يحيى:

عبر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، عن سعادته في حفل إطلاق "مجلة للعلم"، التي ينظمها بنك المعرفة بالتعاون مع مؤسسة سبرنجر نيتشر، قائلا: "نحن سعداء في هذا اليوم الجميل وذلك بعد مرور سنتين على إطلاق بنك المعرفة".

وأضاف شوقي، في تصريحات صحفية، الخميس: "سبرنجر نيتشر من أكبر الشركات في مجال البحث العلمي، وبالتعاون معها استطعنا عمل مجلة عربية مصرية".

وأوضح وزير التربية والتعليم الفني، أن المجلة ستحتوي على مقالات في العلوم بلغة مبسطة؛ لتحفيز الطلاب، لافتًا إلى أن إطلاق مجلة للعلم جاء جزء من الرغبة في تكوين مجتمع متعلم.

وتابع: "هي مجلة مصرية وعاوزين نشوف إقبال من أولادنا عليها".

يشار إلى أن بنك المعرفة المصري ودار سبرنجر نيتشر العالمية، ينظمان اليوم الخميس، حفل الإطلاق الرسمي لمجلة "للعلم" وهي طبعة عربية مجانية من مجلة "ساينتفك أمريكان"، التي تقدم رؤى وأفكارًا ثاقبة وموثقة وقصصًا صحفية منبثقة من آخر الأخبار وأحدث التطورات فى شتى مجالات العلوم التطبيقية والأساسية والإنسانية. كما تنشر المجلة مقالات رأي للعلماء والمفكرين الأكثر تأثيرًا في المنطقة العربية.

وتقام الاحتفالية بالشرفة الرئيسية لمتحف الشرطة بقلعة صلاح الدين، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني والتدريب، ولفيف من كبار رجال الدولة وكبار الإعلاميين من بينهم أحمد المسلماني، وعدد من العلماء والشخصيات العامة والمهتمين بالشأن العلمي في مصر.