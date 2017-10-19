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وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة تطوير التعليم الهندسي والتكامل بين تخصصاته

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة تطوير التعليم الهندسي والتكامل بين تخصصاته

07:28 م الخميس 19 أكتوبر 2017

وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة تطوير التعليم الهندسي والتكامل بين تخصصاته

وزير التعليم العالي

(مصراوي):

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ضرورة تطوير التعليم الهندسي والتكامل بين تخصصاته، والجمع بين أكثر من تخصص في المجال الهندسي.

وأشاد عبد الغفار، بمشروعات الحاضنات والنانو تكنولوجي ونادي الإبداع الهندسي، بالإضافة إلى البطولات التي حققها طلاب كلية الهندسة في المسابقات العالمية، والجهود التي تقوم بها الكلية في العمل على خلق الصناعة القائمة على المعرفة من خلال تبني أفكار الطلاب بطريقة تنافسية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية مساء اليوم الخميس، لجامعة الإسكندرية بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة والدكتور عبد العزيز قنصوة عميد كلية الهندسة بالجامعة.

وتفقد خلال زيارته لجامعة الإسكندرية، المعمل المركزي للواقع الافتراضي، ومعمل المجسمات المعمارية المتقدمة، ومعمل دراسات البيئة العمرانية، ومبنى المكتبة المركزية الجديدة بالكلية، والتي تم إنشاؤها على مساحة 1000 متر، وتجهيزها بالكتب والمراجع اللازمة، لخدمة الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وتحتوي المكتبة على 40 ألف كتاب، كما تحتوي على 50 جهاز كمبيوتر.

كما تفقد وحدة إدارة مشروعات التطوير بكلية الهندسة، ومشروع برنامج فيرجينيا تك.

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مصراوي Masrawy

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