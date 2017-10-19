الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثيين وقوات صالح

صنعاء - (د ب أ):

أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، مساء اليوم الخميس، بمقتل واصابة العشرات من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بمعارك هي الأعنف بمحافظة الجوف (143 كم شمال شرق صنعاء).

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني قوله، إن عدة جبهات ميدانية بالجوف، شهدت معارك هي الأعنف بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية (الحوثيون وقوات صالح)، في مديرية الغيل.

واوضح المصدر أن المعارك اندلعت عقب هجوم للمليشيات على مواقع قوات الجيش الوطني في منطقة قويحش، "غير أن الأخيرة أفشلت هجوم المليشيا واجبرتها على التراجع والفرار".

وبحسب المصادر"فقد خلفت المعارك عشرات القتلى والجرحى بصفوف المليشيا الانقلابية، من بين الجرحى المصور الإعلامي للمليشيا المدعو صادق اشمر، والذي استولى ابطال الجيش على كيمرته".

في الوقت ذاته، قتل وأصيب عدد من مسلحي المليشيا الانقلابية بمعارك شرسة شهدتها منطقة الهيجة، ومواقع مجاورة لها في مديرية المصلوب، حسب المصدر ذاته.

وأشار إلى أن العديد من المواقع بمديريتي المصلوب، والغيل، تشهد في الوقت الحالي تحليقا مكثفا لمقاتلات التحالف العربي.

وتشهد عدة مواقع في محافظة الجوف معارك مستمرة بين الطرفين، في حين تقول القوات الحكومية أنها باتت مسيطرة على معظم المناطق في المحافظة الواقعة قرب الحدود السعودية، وعلى حدود محافظتي مأرب النفطية، وصعدة (المعقل الرئيسي لجماعة أنصار الله الحوثية).