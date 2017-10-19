الصين أنفقت 233 مليار دولار علي الأبحاث العلمية عام 2016

بكين - (أ ش أ):

قالت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، اليوم الخميس، إن إنفاق الصين على قطاع البحوث والتطوير بلغ 2.1 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016.

وكشفت أن قيمة الإنفاق علي هذا القطاع بلغت 1.54 تريليون يوان (نحو 233 مليار دولار) العام الماضي، وساهمت الشركات فيه بأكثر من 78 %.

ونوهت الوزارة، في بيان لها نشر بالإعلام الرسمي الصيني، بما حققه البعض من تلك الشركات من إنجازات من خلال البحوث والتطوير، مشيرة إلى النجاح الذي بلغته شركة (دي جي اي اينوفيشنس) لإنتاج الطائرات بدون طيار، والتي يطلق عليها اختصارا اسم "دي جي اي"، ويقع مقرها في مدينة شنتشن بجنوب الصين، حيث تمكنت تلك الشركة الرائدة في مجال تطوير الطائرات بدون طيار من أن تستحوذ بمنتجاتها على 80 في المائة من السوق العالمية.

وبحسب الوزارة فإنه بالإضافة للشركات الابتكارية، مثل دي جي أي، فإن قيمة إنتاج سبع "صناعات استراتيجية ناشئة" مثل البيولوجيا والإنترنت، حققت زيادة سنوية بلغت نسبتها 17.4 % في المتوسط في شنتشن.

وازداد إسهام التقدم العلمي والتكنولوجي في النمو الاقتصادي الصيني في 2016 بنسبة 56.2 %، وفقا للوزارة.