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حقيقة إلغاء الشهادة الابتدائية الأزهرية

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حقيقة إلغاء الشهادة الابتدائية الأزهرية حقيقة إلغاء الشهادة الابتدائية الأزهرية

التحرير

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عقد عباس شومان وكيل الأزهر، ومحمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لقاء مفتوحا مع وعاظ والعاملين بمنطقة أسوان الأزهرية مساء اليوم الخميس.

وقال شومان إن الأزهر يعول على جهود الوعاظ كثيرا في التصدي للمشكلات المعاصرة، ومواصلة جهود العلماء السابقين، مؤكدا تقدير الأزهر وشيخه لجهود الوعاظ، وليس أدل على ذلك من تضاعف عددهم خلال الفترة الأخيرة، واختيار وعاظ قادرين على التواصل الفكري مع كافة فئات المجتمع في كل مكان وعبر كل منصات التواصل.

وأوضح شومان أن نجاح الخطاب الدعوي يكمن في قربه من معالجة قضايا المجتمع بلغة يفهمها الناس، ومرتبطا بهم وبمشكلاتهم؛ حتى يلتف الناس حول الواعظ، مشيرا إلى ضرورة تواجد العلماء والوعاظ عبر منصات التواصل المختلفة للتواصل مع الشباب، بل ومعرفة قضايا الساعة المثارة ومعالجتها عبر منصات الدعوة المختلفة في المساجد والندوات والمحاضرات وشبكة المعلومات الدولية.

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كما أكد وكيل الأزهر أن قضية تطوير التعليم تأخذ قدر كبيرا من الاهتمام خاصة المرحلة الابتدائية التي ستشهد خلال الفترة المقبلة تغييرا جذريا بعد تطوير مناهجها وضم مرحلة رياض الأطفال لها، مؤكدا أنه لا تفكير في إلغاء الشهادة الابتدائية.

وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد مرورا مكثفا على المعاهد والمناطق الأزهرية لضبط العمل بها والتأكد من توافر مقومات العملية التعليمية وسيتم محاسبة كل من يقصر في توفير تلك المقومات ولن يستثني من ذلك أحد.

ومن جانبه أكد رئيس جامعة الأزهر على ضرورة تعزيز قيم الانتماء لدي الطلاب والمعلمين بالأزهر للاعتزاز بفكر الأزهر قيمة ورسالة
ومن جهته قال الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن قطاع المعاهد خصص يوم لسبت من كل أسبوع للاستماع لأراء الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين لبحث كل ما يتعلق بالعملية التعليمية والعمل على حل المشكلات والدفع نحو تعميم الإيجابيات.

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التحرير

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