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بكري: إحنا بنطبل لبلدنا.. واللي مش عاجبه يشرب من البحر (فيديو)

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بكري: إحنا بنطبل لبلدنا.. واللي مش عاجبه يشرب من البحر (فيديو) بكري: إحنا بنطبل لبلدنا.. واللي مش عاجبه يشرب من البحر (فيديو)

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مساء الخميس، إن تُعاني من مشاكل وأزمات كثيرة، خاصةً من الناحية الاقتصادية، لكنها في المقابل حققت نجاحات في عدة مجالات، أهمها إحساس المواطن بالأمان، مستكملًا: «كنا فين وبقينا فين.. البلد ماكنتش ماشية كويس وكنا داخلين في نفق مُظلم».

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، «الإشاعات الكاذبة المقيتة التي لا تنتهي هدفها حرق دم المواطن وتزييف وعيه، ولما نتكلم وندافع عن مؤسسات البلد يتقال بنطبل، شوية يقولوا بنطبل للمجلس العسكري، وشوية للسيسي.. إحنا بنطبل لبلدنا.. إحنا بنغني لبلدنا.. إحنا معندناش غير مصر».

تابع: «كل جندي في أولادنا بيموت على الحدود علشانا وعلشان أولادنا، إحنا مش عايزين حاجة من بلدنا غير إنها تقف على رجلها، مصر هي الأساس، الهدف هو بلدنا، والله لو أخويا، مصر هي العنوان، واللي مش عجباه مصر يشرب من البحر، بلدنا بتتقدم مع كل قطعة سلاح جديدة، مع كل مشروع، ودم كل جندي لن يذهب هباءً».

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وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أعلن أمس الأربعاء، وصول إلى قاعدة الإسكندريةالبحرية، الفرقاطة المصرية فرنسية الصنع «الفاتح»، من طراز «جوويند»، والغواصة «42»، من طراز «209 / 1400»، بعد إتمام إجراءات الاستلام بميناءي لوريون الفرنسي وكايل بألمانيا، في رحلة عودة إلى مصر استغرقت عدة أيام.

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التحرير

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