الموافقة على 233 طلب إقامة مشروعات صناعية للمستثمرين بسوهاج
الموافقة على 233 طلب إقامة مشروعات صناعية للمستثمرين بسوهاج
07:23 م الخميس 19 أكتوبر 2017
أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
سوهاج - عمار عبد الواحد:
قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن عدد الطلبات المقدمة للهيئة العامة للتنمية الصناعية من المستثمرين للحصول على أراض بسوهاج لإقامة مشروعات صناعية عليها، بلغ 490 طلبًا، وتمت الموافقة على 233 طلبًا منها، وصدر قرار التخصيص لعدد 67 طلبًا، وجاري اتخاذ الإجراءات للبت في باقي الطلبات.
وأكد "عبد المنعم" أن المحافظة لا تألو جهدًا في سبيل تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، والعمل على جذبهم لإقامة المزيد من المشروعات المختلفة على أرض سوهاج، وجذب رؤوس الأموال، لدفع عجلة التنمية والاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء وشباب المحافظة.
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