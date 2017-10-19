حبس 3 مسئولين بالإدارة الهندسية بطنطا بتهمة الرشوة

الغربية - مروة شاهين:

قررت نيابة مركز طنطا، حبس 3 مسؤولين بالإدارة الهندسية بمركز طنطا، اليوم الخميس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الحصول على رشوة من صاحب قاعة أفراح، وإصدار رخصة بناء بالمخالفة للقانون.

وكانت الأموال العامة، لمنطقة وسط وشرق الدلتا، ضبطت 3 مسؤولين بالإدارة الهندسية بمركز طنطا، بتهمة حصولهم على هدايا عينية ومادية على سبيل الرشوة من أحد الأشخاص، مقابل السماح له ببناء قاعة أفراح وكافيتريا بالمخالفة لشروط الترخيص.

تلقى المقدم أسامة حتاتة رئيس مباحث الأموال العامة لمنطقة وسط وشرق الدلتا، بلاغًا بقيام كل من "عبد الجواد. ع"، 34 عامًا، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بمركز طنطا، و"سمير. م" 45 عامًا، مشرف تنظيم الوحدة، و"أحمد.ا" 41 عامًا، فني بشئون البيئة، بالحصول على مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من المدعو "أحمد م" 29 عامًا، مقابل تمكينه من بناء قاعة أفراح وكافيتريا ومخزن بالمخالفة لشروط الترخيص.

تبين من تحريات المقدم محمد طلال، والمقدم محمود سامي، والمقدم سامح كيشار، ضباط بالإدارة، صحة الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.