أخبار عاجلة

التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة -
نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات -
الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش -
حاربت العنف ولفتت الأنظار في «الحساب يجمع».. 8 معلومات عن رنا خليل -
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش -
وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل -
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط شاب تحرش بفتاة جامعية بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط شاب بفتاة جامعية بالشرقية

07:13 م الخميس 19 أكتوبر 2017

ضبط شاب تحرش بفتاة جامعية بالشرقية

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط قسم مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، القبض على شاب؛ لتحرشه بفتاة جامعية أثناء استقلالها سيارة أجرة بموقف "علاء الدين" بالزقازيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "سليمان.م" 28 عامًا، مُقيم بأولاد صقر، متهم بالتحرش بـ "إسراء.ع" حاصلة على ليسانس آداب جامعة الزقازيق، أثناء استقلالها سيارة أجرة.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتهم حاول ملامسة أماكن حساسة بجسد الفتاة، فأمسكته بمجرد نزولها من السيارة بموقف "علاء الدين" أمام جامعة الزقازيق، واستغاثت بالأهالي، ليُجرى ضبطه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 12391 إداري الزقازيق لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عمرها 111 سنة.. الحاجة "نوارة" تُوقع استمارة "علشان نبنيها" بالشرقية

    أخبار

  • ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية بالشرقية (صور)

    أخبار

  • سقط بـ 6 كيلو ماركة "رمسيس".. ضبط أخطر تاجر "حشيش" بالعاشر

    أخبار

  • بـ"بالوعات مطر" والتواصل مع "التنبؤات".. الشرقية تستعد لاستقبال الشتاء

    أخبار

إعلان

4af14bbb38.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي

الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي

8 الصبح - وزيرة خارجية السويد تكشف عن تعرضها لتحرش جنسي " كارثة في البرلمان الأوروبي "

8 الصبح - وزيرة خارجية السويد تكشف عن تعرضها لتحرش جنسي " كارثة في البرلمان الأوروبي "