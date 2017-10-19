ضبط شاب تحرش بفتاة جامعية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط قسم مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، القبض على شاب؛ لتحرشه بفتاة جامعية أثناء استقلالها سيارة أجرة بموقف "علاء الدين" بالزقازيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "سليمان.م" 28 عامًا، مُقيم بأولاد صقر، متهم بالتحرش بـ "إسراء.ع" حاصلة على ليسانس آداب جامعة الزقازيق، أثناء استقلالها سيارة أجرة.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتهم حاول ملامسة أماكن حساسة بجسد الفتاة، فأمسكته بمجرد نزولها من السيارة بموقف "علاء الدين" أمام جامعة الزقازيق، واستغاثت بالأهالي، ليُجرى ضبطه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 12391 إداري الزقازيق لسنة 2017.