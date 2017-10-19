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رئيس الوزراء: مصر لن تحصل علي أي قرض إلا إذا كانت دراساته متكاملة

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء: لن تحصل علي أي قرض إلا إذا كانت دراساته متكاملة

07:25 م الخميس 19 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء: مصر لن تحصل علي أي قرض إلا إذا كانت دراساته متكاملة

رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية

كتب- محمد غايات:

قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن مصر لن تحصل على أي قرض إلا إذا كانت دراساته متكاملة، مشيدا بأجواء وأسلوب المناقشات التي تمت بين مجموعة الوزراء وأعضاء البرلمان عن محافظة الإسكندرية خلال اجتماعهم اليوم بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، مع عدد من نواب البرلمان والقيادات التنفيذية بالمحافظة بحضور كل من وزراء التنمية المحلية والإسكان والشباب والرياضة والتعليم العالي والنقل.

من جانبه، أشاد النائب البرلماني كمال أحمد، بالمناقشات التي تمت بين مجموعة الوزراء ونواب البرلمان عن المحافظة خلال الاجتماع، ووصفها بأنها تمثل صورة من التجارب الديموقراطية المباشرة.

كما ناقش إسماعيل مع نواب ومسؤولي محافطة الإسكندرية، استغلال الآثار الغارقة في مياه البحر المتوسط، وتطوير حديقة أنطونيادس الآثرية، والعمل على تجهيزها بعد أن ظلت مهملة لفترات طويلة.

هذا فضًلا تطوير مستشفيات: كفر الشيخ، والبحيرة لتخفيف الضغط على مستشفيات محافظة الإسكندرية، لاسيما وأن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات العلاج من المحافظات المجاورة، كما تم مناقشة مشروع تطوير ترام الإسكندرية.

حضر الاجتماع، وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والمواصلات، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشباب والرياضة.

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مصراوي Masrawy

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