البيئة: تعزيز موقف الدول النامية خلال رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين

كتبت- مادي غيث:

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن مصر ستعمل- خلال رئاستها- لمجموعة الـ77 والصين العام القادم على تعزيز المواقف المشتركة للدول النامية وستحرص على التشاور المستمر مع مجموعتها العربية لضمان مراعاة شواغل المجموعة في صياغة مواقف مجموعة الـ77 والصين في مختلف المحافل المعنية بالتنمية في نيويورك أو في المفاوضات الدولية المعنية بتغير المناخ والبيئة.

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة و التي القاها نيابة عنه محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في افتتاح الدورة 29 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة و ذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور الأمين العام المساعد للجامعة.

وأكد فهمي، ضرورة الاستفادة من قائمة الخبراء العرب الحاليين في فريق الخبراء الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في متابعة تحديث خطة التنمية المستدامة 2030 بالإضافة الى متابعة التقدم المحرز في تنفيذ برامج العمل والمشاريع المطروحة ضمن الخطة سواءً في الإطار الوطني أو الإقليمي، علاوة على تفعيل آلية مناسبة لتمويل البرامج والمشروعات الواردة في الخطة وهو ما يتطلب أن تكون مقترحات المشروعات معدة طبقًا للنماذج الخاصة بالجهات التمويلية المختلفة مثل صندوق المناخ الأخضر، مما يستلزم وجود وحدة دعم فني مستدامة لتقديم الدعم الفني للدول العربية فيما يخص صياغة وكتابة مقترحات المشروعات التي سيتم تقديمها إلى الجهات التمويلية.

و أشار فهمي إلى أهمية التحضير والإعداد الجيد للموضوعات الخاصة بالدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة وأهمية دراسة مخرجات الدورة الثانية، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار ارتباط مسارات التفاوض الخاصة بموضوعات البيئة والتنمية المستدامة حيث أن القرارات التي ستصدر عن جمعية الأمم المتحدة للبيئة سوف تمهد الطريق لاتخاذ إجراءات مبكرة لتنفيذ جدول أعمال عام 2030، وتدفع العالم نحو مستقبل أفضل ومستدام مما يستدعي التنسيق الكامل مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم لكافة الدول العربية للعمل معاً من خلال شراكة حقيقة حتى يأتي عام 2030 و قد حققنا تنمية عربية مستدامة تخدم المواطن العربي.

ورحب وزير البيئة في كلمتة بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل على مستوى الخبراء لتولي مسئولية الإعداد للدورة الثالثة للجمعية، وذلك بالاشتراك مع ممثلي المكتب الإقليمي لغرب آسيا (اليونيب)، وذلك على غرار مجموعة المفاوضين العرب المعنيين بتغير المناخ للوصول إلى تحقيق الأهداف والغايات المرجوة من الدورة الثالثة.

وأوضح فهمي أهمية تكثيف التعاون بين البلدان النامية في جميع المجالات على الأصعدة الثنائية والإقليمية بالإضافة الى مواصلة تعزيز التعاون المشترك للاندماج في التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع بلدان الجنوب مع اعتبار أن ذلك يشكل عنصرًا لا غنى عنه في الدفاع عن حقنا في التنمية وخلق نظام دولي منصف وأكثر عدالة لنتمكن من مواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

و أشار فهمي الى ضرورة وضع خطط وطنية للاقتصاد الأخضر و إدماجه في الخطط القائمة خلال العملية التحضيرية لوضع أي استراتيجية وطنية مما يكفل الاتساق بين السياسة المالية والتدابير البيئية وأن يبين دور مختلف المؤسسات في استغلال وإدارة الأصول البيئية وتوفير التركيز لاستثمار الموارد في القطاعات الرئيسية.

ولفت وزير البيئة الى ان تعهد البلدان بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للعلاقة الإيجابية بين البيئة والاقتصاد والمجتمع في عمليات صنع القرار المتعلقة بالتنمية يمكن أن يكون أحد النتائج الإيجابية للنهوض بفكرة الاقتصاد الأخضر، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.