طارق شوقي: توزيع تلاميذ رياض الأطفال بالمدارس اليابانية على "التجريبية"

كتبت- ياسمين محمد:

صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تقرر توزيع تلاميذ مرحلة رياض الأطفال المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية علي المدارس التجريبية بعد تأجيل الدراسة بها.

وقال الوزير- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس- إنه تقرر أن تعتبر كافة الإجراءات التي تم اتخاذها للقبول بالتدريس أو الدراسة في هذه المدارس كأن لم تكن، مشيرا إلى أن الطلاب المقبولين بها في المرحلة الابتدائية سيعودون لمدارسهم المحولين منها.

وأضاف أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان تحقيق جودة أعلى في هذه التجربة.

وجدد شوقي تأكيد أنه سيتم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه التجربة، ولم يتحدد بعد موعد عودة الدراسة وفقا لتوجيهات السيد الرئيس بعدم بدء الدراسة إلا بعد الإعداد الجيد لها.