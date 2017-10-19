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رئيس إندونيسيا: الأزهر مؤسسة عظيمة.. والإمام الأكبر يدعو للوسطية

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مصراوي Masrawy

رئيس إندونيسيا: الأزهر مؤسسة عظيمة.. والإمام الأكبر يدعو للوسطية

07:15 م الخميس 19 أكتوبر 2017

رئيس إندونيسيا: الأزهر مؤسسة عظيمة.. والإمام الأكبر يدعو للوسطية

الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو

كتب- محمود مصطفى:

شارك الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الخميس، في ختام مؤتمر "الوسطية في الإسلام" الذي أقامه فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في إندونيسيا، مشددًا على أن مشاركته تأتي لكون "الأزهر مؤسسة كبيرة وعظيمة".

وأشار الرئيس الإندونيسي- خلال كلمة ألقاها في ختام المؤتمر- إلى أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، دائمًا ما يؤكد على وسطية الإسلام ويدعو إلى التسامح، مضيفًا: "لقد أطلعت على أفكار الوسطية في الإسلام من كلمة شيخ الأزهر خلال لقائنا العام الماضي".

وقال الرئيس ويدودو: "الشعب الإندونيسي شعب متنوع، وأؤيد موضوع هذا المؤتمر وهو الوسطية في الإسلام، وأؤكد أن العالم قد تغير بعد الثورة التكنولوجية والتطور التجاري الإلكتروني، الذي أصبح يؤثر في كل شيء".

وتابع: "يمكن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي نشر صحيح الدين الإسلامي، لكن يجب أن يتولى متخصصون تنقيح هذه المواد والتأكد من صحتها وبُعدها عن التشدد والعنف، وعلينا أن نحتضن شبابنا ونحميهم من الوقوع في براثن الجماعات التكفيرية، فخلال الفترة القادمة يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تخرب عقولهم".

وبكلمة "الحمد لله رب العالمين"، أعلن الرئيس الإندونيسي ختام المؤتمر والملتقى العالمي الرابع لخريجي الأزهر ببلاده.

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