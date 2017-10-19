الجيش السوري يعثر على أسلحة إسرائيلية في أوكار داعش بدير الزور

دمشق - (أ ش أ):

عثرت وحدات من الجيش السوري، اليوم الخميس، على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة والعبوات الناسفة بعضها إسرائيلي الصنع خلال تمشيط مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن أحد القادة الميدانيين قوله، إن الأسلحة التي تم العثور عليها تضم عدة أنواع من ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وبعضها إسرائيلي الصنع، بالإضافة إلى مئات من القذائف المتنوعة وأسلحة أخرى من صنع حلف الناتو وعدة دول أوروبية، موضحا أن الأسلحة شملت عتاداً مدرعاً ومدفعية وكميات كبيرة من مضادات الدروع إضافة إلى مدفع عيار 155 مم يصل مداه إلى 40 كم وهو صناعة الناتو وتاريخ صناعته في العام 2011 أي مع بداية الحرب الإرهابية على سوريا.

وأشار القائد الميداني السوري إلى العثور على كمية كبيرة من قطع الغيار الحديثة والتي يفترض ألا تمتلكها سوى الجيوش المنظمة وهو مؤشر آخر على مدى الدعم المباشر الذي يتلقاه تنظيم (داعش) الإرهابي من دول بالإقليم وخارجه دعمت الحرب الإرهابية التي تشن على سوريا منذ بدايتها.

يذكر أن وحدات الجيش عثرت أكثر من مرة على أسلحة إسرائيلية الصنع داخل أوكار التنظيمات الإرهابية في سوريا، كان أخرها قبل عدة أيام حيث تم ضبط كمية من الأسلحة المتنوعة والذخيرة وأجهزة الاتصال منها مدفع اسرائيلي في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي.