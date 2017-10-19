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"الدفاع الأفغانية": تصفية أكثر من 100 مسلح خلال عمليات أمنية

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مصراوي Masrawy

"الدفاع الأفغانية": تصفية أكثر من 100 مسلح خلال عمليات أمنية

07:17 م الخميس 19 أكتوبر 2017

قوات الأمن الأفغانية

كابول - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية تصفية 102 مسلحين في عمليات أمنية قي مناطق متفرقة من أفغانستان، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزراة - في بيان أوردته قناة ( اليوم) اليوم الخميس - إن قوات الأمن الأفغانية شنت 36 عملية أمنية في 15 ولاية أسفرت عن القضاء على 102 مسلحين وإصابة 44 آخرين.

وأضاف البيان أن العمليات أدت إلى تدمير سيارتين و5 درجات نارية تابعة للمسلحين، إضافة إلى إحباط مفعول 12 عبوة ناسفة يدوية الصنع.

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مصراوي Masrawy

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