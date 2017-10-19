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بالصور- رئيس الوزراء يبحث آليات استغلال الآثار الغارقة في "المتوسط"

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مصراوي Masrawy

بالصور- رئيس الوزراء يبحث آليات استغلال الآثار الغارقة في "المتوسط"

07:03 م الخميس 19 أكتوبر 2017

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بالصور- اختتام فعاليات مؤتمر

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بالصور- اختتام فعاليات مؤتمر "الإفتاء العالمي" بالسلام الوطني

كتب- محمد غايات:

ناقش المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع نواب ومسؤولي محافطة الإسكندرية، استغلال الآثار الغارقة في مياه البحر المتوسط.

كما ناقش الاجتماع، الذي حضره 5 وزراء، تطوير حديقة أنطونيادس الآثرية، والعمل على تجهيزها بعد أن ظلت مهملة لفترات طويلة.

وناقش الاجتماع أيضًا تطوير مستشفيات: كفر الشيخ، والبحيرة لتخفيف الضغط على مستشفيات محافظة الإسكندرية، لاسيما وأن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات العلاج من المحافظات المجاورة، كما تم مناقشة مشروع تطوير ترام الإسكندرية.

حضر الاجتماع، وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والمواصلات، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشباب والرياضة. ​

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مصراوي Masrawy

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