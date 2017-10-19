لهيطة يكشف عن سبب عدم ترشحه في انتخابات الجزيرة

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ترددت أنباء عن خوض إيهاب لهيطة المدير الإداري للمنتخب الوطني وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق لانتخابات نادي الجزيرة على مقعد نائب الرئيس وهو الأمر الذي نفاه لهيطة حيث صرح في تصريحـات إذاعية عبر أثير شعـبي اف ام مع خالد الغندور في برنامج "الكرة في ملعبك" وأفصح لهيطة عن سبب عدم ترشحه لانتخابات ناديه المفضل "الجزيرة".

وأكد إيهاب لهيطة المدير الإداري للمنتخب الأول لكرة القدم أنه قرر عدم الترشح لرئاسة نادي الجزيرة حتي يستطيع التركيز بشكل أكبر مع المنتخب خاصة في ذلك الوقت الهام بتاريخ الكرة المصرية.

وكان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات نادي الجزيرة يوم 7 من الشهر الجاري قبل أن يتم غلق الباب يوم 13 ونفس الشهر.

وأضاف لهيطة في مداخلة هاتفية لبرنامج " الكرة في ملعبك " مع خالد الغندور عبر أثير "شعبي اف ام" أن مباراة المنتخب الودية أمام منتخب الإمارات هامة للاستعداد لمباراة غانا وسيعلن عنها عقب موافقة اتحاد الإمارات عن كافة تفاصيل المباراة.

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وتابع أن هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب سيستعين ببعض الوجوه الجديدة بمباراة الإمارات لدمج دماء جديدة بالمنتخب استعداد لمونديال روسيا 2018.

أما عن التصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا " وأكد أنه هام وسيمثل فائدة للمنتخب خاصة بالبطولات الأفريقية القادمة.

وتأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 بعدما فاز على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بملعب برج العرب في 8 أكتوبر.

وكان نادى الجزيرة قد أقام الجمعية العمومية الخاصة للتصويت على اللائحة ، التى شهدت حضور ما يقرب من ٢٠ ألف عضو على أن تقام الانتخابات يوم السبت الموافق 25 نوفمبر المقبل.

