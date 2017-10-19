الأسيوطي يتعادل مع النصر في مباراة مثيرة.. وطنطا يخطف نقطة من الجيش

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أقيمت عصر اليوم الخميس مواجهتين فى الدوري المصري الممتاز، جمعت بين فريقي النصر أمام الأسيوطي، وطلائع الجيش أمام طنطا، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من عمر الدوري الممتاز.

اللقاء الأول كان بين النصر والأسيوطي وأقيم على ستاد القاهرة، وانتهى بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وجاءت المباراة قوية بين الفريقين منذ صافرة البداية، وإستمرت محاولات الفريقين لإحراز الأهداف حتي جاءت الدقيقة الـ37 ونجح محمد عنتر لاعب الأسيوطي من إحراز أول أهداف المباراة في الدقيقة 37 لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم أبناء الصعيد بهدف نظيف.

وبدأت أحداث شوط المباراة الثاني سريعة من جانب لاعبي النصر ونجح اللاعب خالد رضا في إحراز هدف التعادل لفريقه بعد مرور دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني لتعود المباراة إلى ضربة البداية، وبعدها بـ9 دقائق نجح زميله محمد حسن ميدو في إحراز هدف التقدم لفريق النصر وتحديدا عند الدقيقة الـ56 من عمر المباراة، ليقلب الطاولة على فريق الأسيوطي، وقبل أن يدرك اللاعب محمود صلاح عبد الناصر التعادل لأبناء الصعيد عند الدقيقة الـ68 لينتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وشهد اللقاء إهدار لاعبي الأسيوطي شريف دابو وأحمد سعيد أوكا لركلتي جزاء في الدققتين 17 و70.



وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الأسيوطي إلى النقطة الـ6 فى المركز الـ13، بينما رفع فريق النصر رصيده إلى النقطة الـ4 فى المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الممتاز وذلك بعد مرور 6 جولات فقط.

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وانتهت المباراة التي جمعت فريق طلائع الجيش أمام طنطا على ملعب جهاز الرياضة العسكري، بالتعادل السلبي دون أهداف، والتي جاءت ضعيفة المستوى، وشهدت إنذار وحيد كان من نصيب بلال جمال لاعب طلائع الجيش، واكتفي كل فريق بنقطة وحيدة.

وبتلك النتيجة يرفع طلائع الجيش رصيدة إلى النقطة الـ7 فى المركز الـ10، بينما رفع فريق طنطا رصيده إلى النقطة الـ7 فى المركز الـ8 بجدول ترتيب الدوري العام.