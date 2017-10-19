أحمد جلال إبراهيم: مباريات الزمالك بحكام مصريين

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أكد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن المسؤلين بالنادي يبذلون قصارى جهدهم لخدمة الفريق و رفع مستواه و لا يجوز أن تصرف ملايين الجنيهات على الفريق وبسبب أخطاء الحكام يضيع ذلك المجهود الضخم.

وأكد نائب رئيس الزمالك في مداخله هاتفيه لبرنامج " ساعة كورة "مع حازم إمام عبر أثير راديو هيتس" أن قرار مرتضى منصور رئيس الزمالك بالاستعانة بحكام أجانب لمباريات الفريق جاء بعد تصريحات عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بعدم رغبة الحكام المصريين بتحكيم مباريات الزمالك وعليه طلب الزمالك من اتحاد الكرة دفع تكاليف استقدام حكام أجانب.

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و تابع أن رئيس لجنة الحكام تراجع عن حديثه وقرر الاستعانة بحكام مصريين بمباريات الزمالك عكس تصريحاته السابقة.



و كان رئيس الزمالك قد صرح، إنه لا يمانع فى إدارة الحكام المصريين لمباريات الزمالك بشرط أن يخرج عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، ويعلن أن الحكام المصريين يرحبون بإدارة مباريات نادي الزمالك.



يذكر أن عصام عبد الفتاح قد هاجم رئيس نادي الزمالك قائلًا ""من العيب أن يتحدث أي شخص عن والدتي، وعيب على رئيس نادي يغلط في أمي، أمي أشرف منك ومن اللي خلفوك يا أخي، واللي معاه حاجة وراجل وعامل عنتر، هاتلي أي حكم غير شريف وأنا بكرة أروح معاك للنائب العام الصبح، وقبل الذهاب سأعلن اسمه على الفور وسأبتره من اللجنة".



وأكد رئيس لجنة الحكام أن أزمة التحكيم في مصر تأتي بسبب عدم الثقة، وإهانة الحكام، في ظل صمت الجميع دون الرد على هذه الإهانات.

مؤكدًا أن الحكام ليسوا ملائكة، ولكنهم بشر وأخطائهم واردة.



وكان الزمالك قد اٌحتسب عليه ركلتين جزاء غير صحيحتين في مباراته أمام طنطا بالأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 وهو الأمر الذي أغضب مسئولي القلعة البيضاء.



ويلتقي الزمـالك بنظيره سمـوحة في الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الممتاز الجمعة المقبل.