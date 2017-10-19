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اسرائيل تقصف موقعا للجيش السوري

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مصراوي Masrawy

اسرائيل تقصف موقعا للجيش السوري

07:02 م الخميس 19 أكتوبر 2017

اسرائيل تقصف موقعا للجيش السوري

ارشيفية

دمشق - (د ب أ):

قصفت اسرائيل، مساء اليوم الخميس، موقعا للجيش السوري في ريف دمشق الجنوبي الغربي .

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الانباء الالمانية "قصفت اسرائيل موقعاً للجيش السوري قرب قرية حرفا في ريف دمشق الجنوبي الغربي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود أحدهم في حالة حرجة وتدمير مدفع 130".

كانت صحيفة"يديعوت حرونوت"الإسرائيلية قد ذكرت في موقعها الإلكتروني، في وقت سابق اليوم الخميس، أن صاروخا اطلق من سوريا سقط فى منطقة مفتوحة فى الشطر الخاضع لسيطرة إسرائيل في مرتفعات الجولان بعد ظهر اليوم الخميس.

وأضافت أنه يعتقد أن الصاروخ الطائش سقط عن طريق الخطأ من القتال الدائر داخل سوريا.

ولم يصب أحد بأذى ولم يتم الإبلاغ عن أضرار.

يذكر أن إسرائيل تحمل سوريا أي اطلاق نار من داخل اراضيها على اراضي الدولة العبرية، ودمرت يوم الاثنين الماضي بطارية صواريخ في منطقة الناصرية شرق العاصمة دمشق بعد استهداف احدى طائراتها .

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مصراوي Masrawy

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