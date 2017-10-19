حزب الشعوب التركي يطالب الحكومة بالسماح بزيارة الزعيم الكردي أوجلان

اسطنبول - (د ب أ):

طالب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض الموالي للأكراد في تركيا، اليوم الخميس، الحكومة بالسماح بزيارة عبد الله أوجلان، العضو المؤسس والشخصية الرائدة لحزب العمال الكردستاني المحظور والقابع في حبس انفرادي منذ عام 1999.

وفي بيان، طالب الحزب بأن تسمح الحكومة التركية لأسرة أوجلان ومحامين بزيارته في السجن بجزيرة إمرالي، وجاء فيه: "نحن نريد أن نعرف بأنفسنا الحالة الصحية لأوجلان".

يأتي بيان الحزب وسط شائعات حول تدهور صحة أوجلان. وأدت الأنباء عن ذلك مطلع الأسبوع إلى تنظيم الأكراد في ألمانيا العديد من المظاهرات.

ووفقا لمحامي أوجلان، رازان ساريتشي، فقد تم عزل أوجلان منذ سبتمبر عام 2016 قبل أن يتم السماح لأسرته بزيارته. كما أن هناك حظرا على الزيارات من جانب المحامين لمدة ست سنوات وهو ما وصفه ساريتشي بأنه "غير قانوني".

كان قد حكم على أوجلان بالإعدام في عام 1999، لكن العقوبة تم تخفيفها فيما بعد إلى السجن مدى الحياة وظل مسجونا في إمرالي منذ ذلك الحين.

ويرى أنصاره، أن أوجلان هو الزعيم بلا منازع لحزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية في تركيا وأوروبا والولايات المتحدة.