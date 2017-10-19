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مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث مروري ببني سويف

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مصراوي Masrawy

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث مروري ببني سويف

06:59 م الخميس 19 أكتوبر 2017

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث مروري ببني سويف

أرشيفية

بني سويف ــ أحمد كامل:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل قرية أبو صبر الملق، التابعة لمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف أربع جثث إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي وهم: "أحمد عبد الله حسني، ٣٥ سنة، وكريمة محمد خليفة 60 سنة، وهناء سيد عبد الحليم ٢٨ سنة، وعمرو أحمد عبد الحليم أربع سنوات" وجميعهم مقيمين قرية أبو ويط، التابعة لمركز الواسطى.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

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