«اليوروباليج»| 5 أسلحة يستخدمها إيفرتون لتحطيم حصون ليون

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يخوض إيفرتون الإنجليزي، اليوم السبت، مواجهة هامة أمام نظيره ليون، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، ويتذيل إيفرتون المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة بعد مرور جولتين، فيما لا يبدو الفريق الفرنسي أفضل حالًا حيث يتفوق عليه بنقطة واحدة.

«التحرير» تستعرض خلال التقرير التالي أبرز أسلحة إيفرتون الذي سيستغلها اليوم لإخراج نفسه من الوضع الحرج في المجموعة..



- الفتى الذهبي واين روني..

شارك روني العائد لصفوف إيفرتون بعد رحلة طويلة مع مانشستر يونايتد، في 8 مباريات في الدوري هذا الموسم، وأحرز 3 أهداف، في صحوة للمهاجم الدولي السابق بعدما ظل حبيسًا لمقاعد بدلاء مانشستر يونايتد طوال الفترة السابقة.

- السنغالي عُمر نياسي..

شارك الدولي السنغالي في 3 مباريات مع التوفيز، وأحرز هدفين ليُشكل ثنائي قوي مع روني في خط الهجوم، لتُعقد الآمال عليهم في الانتصار على ليون وتحقيق نقاط تخرجهم من الموقف المُتأزم.

- عرضيات ليتون بينز..

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الدولي الإنجليزي يُمثل حل هجومي رائع عن طريق عرضياته في الجهة اليُسرى، التي يُمكن استغلالها.

- الكرات الثابتة..

يوجد أكثر من لاعب يُجيد ألعاب الرأس، أبرزهم جاجيلكا، آشلي ويليامز، ومايكل كين

- سرعة المُرتدات..

يمكن للفريق التقهقر للدفاع في بعض الحالات، فمواجهة فريق عنيد كـ ليون تتطلب توزيع الطاقة على مدار المُباراة، بالاعتماد على المُرتدات عن طريق الاسباني ساندرو راميريز والورقة الرابحة آرون لينون.