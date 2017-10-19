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دوري الأبطال| «صلاح» يتصدر سباق لاعب الجولة الثالثة متفوقًا على «ميسي ورونالدو»

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دوري الأبطال| «صلاح» يتصدر سباق لاعب الجولة الثالثة متفوقًا على «ميسي ورونالدو» دوري الأبطال| «صلاح» يتصدر سباق لاعب الجولة الثالثة متفوقًا على «ميسي ورونالدو»

التحرير

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يتصدر الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، سباق اللاعب الأبرز في الجولة الثالثة من مُنافسات دوري أبطال أوروبا، متفوقًا على العديد من الاعبين.

ويحتل صلاح المركز الأول في التصويت بـ52% بعدما حاول على المرمى 4 مرات، مُسجلًا هدفين وصنع هدف في اكتساح ليفربول لمضيفه ماريبور بسباعية.

ويحتل المركز الثاني الألماني، جنك توسون، بـ35% بعدما حاول على المرمى 3 مرات وسجل هدفين وقاد بشكتاش للفوز على موناكو وتصدر المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة.

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وحصل رونالدو على 1% بعد تسجيله هدف التعادل لريال مدريد أمام توتنهام، وهي نفس النسبة المئوية لميسي الذي سجل هدف في فوز فريقه على سبورتنج لشبونة بثلاثة أهداف لهدف.

ويتواجد أيضًا في التصويت كل من البلجيكي أدين هازارد، والنجم البرازيلي نيمار، والدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد.

محمد صلاح
 

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التحرير

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