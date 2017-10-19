السنوار: لا أحد يستطيع انتزاع اعتراف حماس باسرائيل أو نزع سلاحها

غزة - (أ ف ب):

أعلن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، الخميس، أنه لا أحد له القدرة على إجبار الحركة على نزع سلاحها أو الاعتراف بإسرائيل.

وقال السنوار أمام مجموعة من الشبان، حسب ما نقلت عنه الحركة: "لا أحد له القدرة على انتزاع اعترافنا بالاحتلال ولا أحد في الكون يستطيع نزع سلاحنا"، وذلك في رد واضح على مطالبة إسرائيل والولايات المتحدة بذلك، في حال تم تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية تضم حركتي فتح وحماس".

وتابع السنوار: "نحن مقاتلو حرية وثوار من أجل حرية شعبنا، ونقاتل الاحتلال وفق قواعد القانون الدولي الإنساني" مضيفا "سنواصل امتلاك القوة لحماية شعبنا".

وأضاف أيضا: "لن يرى جنود الاحتلال الأسرى النور حتى يراه أسرانا، أمثال حسن سلامة وعباس السيد ومحمود عيسى ومروان البرغوثي وأحمد سعدات".

وكان مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات أعلن، الخميس، أن الولايات المتحدة تؤكد من جديد أهمية التقيد بمبادئ اللجنة الرباعية (للشرق الاوسط) وهي أن أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم التزاما لا لبس فيه بنبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل وقبول الاتفاقات والالتزامات السابقة الموقعة بين الطرفين، بما في ذلك نزع سلاح الإرهابيين والالتزام بالمفاوضات السلمية.

ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعد ظهر الخميس، بتصريحات جرينبلات، مشيرا الى انها أوضحت أنه يتوجب على أي حكومة فلسطينية الالتزام بهذه المبادىء.

وأضاف نرغب في السلام، ونريد سلاما حقيقيا ولهذا السبب، لن نجري مفاوضات مع منظمة إرهابية بغطاء دبلوماسي.