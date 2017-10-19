العثور على تماسيح كبيرة الحجم في شبرا الخيمة
العثور على تماسيح كبيرة الحجم في شبرا الخيمة
06:47 م الخميس 19 أكتوبر 2017
العثور على تماسيح كبيرة
القليوبية - أسامة علاء الدين:
عثر عدد من الأهالي بمنطقة مسطرد في شبرا الخيمة، على تماسيح كبيرة الحجم نافقة، وأخرى مقتولة بطلقات نارية على جانبي ترعة الإسماعيلية بمسطرد.
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وجاري اتخاذ الإجراءات حيالها.
تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، يفيد بعثور الأهالي على عدد من التماسيح النافقة على جسر ترعة الإسماعيلية، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وجرى رصد عدد من التماسيح.
وأكد أحد الأهالي أن هذه التماسيح منها ما هو مقتول بطلقات نارية، وأخرى نافقة على جانبي ترعة الإسماعيلية أسفل كوبري السواح، مشيرًا إلى أن حجمها كبير، محذرًا الأهالي من الصيد بتلك الترعة.
تحرّر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
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