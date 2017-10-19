وزيرة التخطيط ومحافظ قنا يتفقدان عددًا من المشروعات الخدمية

قنا-عبد الرحمن القرشي:

أجرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، رافقهما خلال الجولة عددٌ من أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهلت وزيرة التخطيط ومحافظ قنا جولتهما بزيارة مشغل التطريز بميدان المحطة، حيث تفقدا معرض المشغولات اليدوية، وأثنت السعيد على جودة المنتجات وقيمتها التراثية، مؤكدة على ضرورة الترويج لهذه المنتجات وتسويقها من خلال المعارض المحلية والدولية وشبكة الإنترنت، فيما أوضح محافظ قنا أن المشغل مقام على مساحة 300 متر ويساهم في توفير عدة فرص عمل للفتيات بعائد مادي مناسب من خلال إنتاج المفارش والمشغولات الخشبية وفساتين الأفراح ذات الطراز المميز، فضلاً عن دوره في تدريب وتنمية المهارات الفنية والحرف اليدوية لـسيدات وفتيات قنا.

ثم توجها إلى مدينة نجع حمادي لمعاينة قطعة أرض بمساحة 423 فدانًا تابعة لمصنع سكر نجع حمادي مقترح إنشاؤها مصنع لإنتاج الورق والخشب من مخلفات قصب السكر، والذي من المتوقع ان تصل طاقته الإنتاجية الى 120 ألف طن من الورق و150 ألف طن من الخشب.

كما تفقدت وزيرة التخطيط ومحافظ قنا، قصر البرنس يوسف كمال لبحث إمكانية تحويل القصر وملحقاته إلى متحف، لا سيما وأنه يمثل تحفة معمارية من طراز أصيل، كما أنه من أهم وأكبر المعالم الأثرية بمدينة نجع حمادي، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لوضع محافظة قنا على الخريطة السياحية.

وتابعا الأعمال الإنشائية بمحطة مياه الشرب المرشحة بمدينة فرشوط، والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 400 لتر/ثانية مقامة على مساحة 15 ألف متر وتبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 230 مليون جنيه، وأوضح محافظ قنا أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة وصلت الى 80%، فيما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية 50%.