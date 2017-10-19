مجلس النواب يصوت على استقالة "قرطام وفؤاد" الأحد

كتب- أحمد علي:

ينظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأحد القادم، الاستقالة المقدمة من النائب محمد فؤاد، عن حزب الوفد بدائرة العمرانية بمحافظة الجيزة والنائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين.

كما يبدأ المجلس في نظر تقرير لجنة الشباب والرياضة عن قانون الحكومة للشباب.