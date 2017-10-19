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مجلس النواب يصوت على استقالة "قرطام وفؤاد" الأحد

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مصراوي Masrawy

مجلس النواب يصوت على استقالة "قرطام وفؤاد" الأحد

06:32 م الخميس 19 أكتوبر 2017

مجلس النواب - ارشيفية

كتب- أحمد علي:

ينظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأحد القادم، الاستقالة المقدمة من النائب محمد فؤاد، عن حزب الوفد بدائرة العمرانية بمحافظة الجيزة والنائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين.

كما يبدأ المجلس في نظر تقرير لجنة الشباب والرياضة عن قانون للشباب.

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