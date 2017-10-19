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أوكرانيا تبدأ الاستجابة لمطالب محتجين ضد الفساد

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مصراوي Masrawy

أوكرانيا تبدأ الاستجابة لمطالب محتجين ضد الفساد

06:34 م الخميس 19 أكتوبر 2017

أوكرانيا تبدأ الاستجابة لمطالب محتجين ضد الفساد

نصب مئات المحتجين الاوكرانيين ضد الفساد خيما في حد

كييف - (أ ف ب):

مضى المشرعون الأوكرانيون قدمًا، الخميس، باتجاه تحقيق أحد مطالب محتجين مناهضين للفساد نظموا اعتصاما هو الأول من نوعه في كييف منذ الثورة المؤيدة لأوروبا عام 2014.

وتشهد الجمهورية السوفيتية السابقة توترا منذ تجمع 5 آلاف شخص خارج البرلمان الثلاثاء للمطالبة بشن حملة لمكافحة الفساد الحكومي المستشري.

ونصب المحتجون خيمًا يما يغلب عليها اللون الكاكي في حديقة بأحد الشوارع مقابل مبنى البرلمان، وأبدوا عزمهم على مواصلة الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم.

وتجمع نحو ألف شخص خارج البرلمان، الخميس، في حين وافق مشرعون على إرسال مشروع قرار للمحكمة الدستورية يقضي بنزع الحصانة عن النواب اعتبارا من العام 2020.

وقدم الرئيس بترو بوروشنكو الاقتراح، الثلاثاء، محاولا تهدئة التوتر السياسي الذي يخيم على العاصمة.

لكن قادة الاحتجاج يطالبون بأن يبدأ سريان القانون الجديد في أقرب وقت.

وطالب البرلمان المحكمة أيضًا بالنظر في خيار تسريع عملية تطبيق نزع الحصانة بدءا من العام المقبل.

ويكشف عودة الخيام إلى كييف وجود شعور متنام بأن الوعود المقطوعة اثناء انتفاضة "ميدان" عام 2014 ذهبت سدى.

وقال نعيم "في الثلاث سنوات التي مرت منذ ميدان، تجنب البرلمان باستحياء مسألة (الحصانة). لكنه تذكر (الآن) بعد أن خرج الناس للشوارع".

ولم يدرج البرلمان على جدول اعماله النقاش حول محكمة لمكافحة الفساد، وهو امر يعتبره صندوق النقد الدولي "نقطة مرجعية" لتحقيق أوكرانيا تقدما باتجاه المعايير الأوروبية.

هذا المحتوى من

AFP

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