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مصر تدين الهجوم على معسكر للجيش بأفغانستان

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مصراوي Masrawy

تدين الهجوم على معسكر للجيش بأفغانستان

06:23 م الخميس 19 أكتوبر 2017

مصر تدين الهجوم على معسكر للجيش بأفغانستان

ارشيفية

القاهرة - (د ب أ):

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، الهجوم الذي شنته حركة طالبان على معسكر للجيش بإقليم قندهار بأفغانستان، مما أسفر عن مقتل نحو 43 شخصا وإصابة 9 آخرين.

وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدة على "وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار في كافة المجتمعات".

وقال ممثل قندهار في البرلمان الأفغاني، خالد باشتون، إن مسلحي طالبان فجروا سيارتين عسكريتين مسروقتين محملتين بالمتفجرات عند بوابة القاعدة.

وقام مسلحون آخرون بالاندفاع داخل القاعدة واشتبكوا مع الجنود بالرصاص حتى الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

قد أعلنت حركة طالبان عن مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنه أسفر عن مقتل 60 من أفراد قوات الأمن.

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