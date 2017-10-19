عمرها 111 سنة.. الحاجة "نوارة" تُوقع استمارة "علشان نبنيها" بالشرقية (صورة)
عمرها 111 سنة.. الحاجة "نوارة" تُوقع استمارة "علشان نبنيها" بالشرقية (صورة)
06:16 م الخميس 19 أكتوبر 2017
الحاجة نوارة
الشرقية – فاطمة الديب:
وقّعت الحاجة "نوارة محمد فودة العشري" البالغة من العمر 111 سنة، أحد أهالي مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، استمارة حملة "علشان تبنيها" للمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية.
وأعربت الحاجة "نوارة" عن حبها للرئيس عبد الفتاح السيسي، داعية له بقولها: "ربنا مع الريس ويقويه.. ومصر دايمًا تبقى حلوة وكويسة".
من جانبه، قال عبد العزيز الصافي، أمين عام حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الشرقية: إن أحد أحفاد الحاجة "نوارة" هو الذي أتم عملية توقيع الاستمارة الخاصة بها بناءً على رغبتها.
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