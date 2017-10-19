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عمرها 111 سنة.. الحاجة "نوارة" تُوقع استمارة "علشان نبنيها" بالشرقية (صورة)

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مصراوي Masrawy

عمرها 111 سنة.. الحاجة "نوارة" تُوقع استمارة "علشان نبنيها" بالشرقية (صورة)

06:16 م الخميس 19 أكتوبر 2017

الحاجة نوارة

الشرقية – فاطمة الديب:

وقّعت الحاجة "نوارة محمد فودة العشري" البالغة من العمر 111 سنة، أحد أهالي مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، استمارة حملة "علشان تبنيها" للمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح ، لفترة رئاسية ثانية.

وأعربت الحاجة "نوارة" عن حبها للرئيس عبد الفتاح السيسي، داعية له بقولها: "ربنا مع الريس ويقويه.. ومصر دايمًا تبقى حلوة وكويسة".

من جانبه، قال عبد العزيز الصافي، أمين عام حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الشرقية: إن أحد أحفاد الحاجة "نوارة" هو الذي أتم عملية توقيع الاستمارة الخاصة بها بناءً على رغبتها.

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مصراوي Masrawy

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