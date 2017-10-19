أيرلندا: نحتاج إلى تفاصيل من بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار إن الاتحاد الأوروبى يحتاج إلى تفاصيل أكثر بكثير من بريطانيا حول كيفية تخطيط البلاد لضمان استمرار العلاقات الوثيقة مع التكتل.

وقال فارادكار للصحفيين على هامش اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي: "ما يقولونه دائما هو أنهم يريدون الإبقاء على أوثق علاقة ممكنة مع أوروبا ومع أيرلندا".

وأضاف فارادكار: "لدينا بالفعل أوثق علاقة ممكنة، وتسمى الاتحاد الأوروبي. وأعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من التفاصيل، تفاصيل أكثر بكثير، في الواقع، حول كيفية جعل فكرة أوثق علاقة ممكنة، ملائمة مع واقع أنهم ينفصلون عن ذلك الاتحاد".