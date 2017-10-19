إستونيا تعلن مواصلة الحوار الأوروبي مع تركيا

تالين - (د ب أ):

تعتزم إستونيا، بصفتها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، مواصلة الحوار مع تركيا وعدم قطع الخيوط معها.

وقال وزير الخارجية سفين ميكسر، بعد لقاء مع وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر جليك اليوم الخميس في تالين: "إن هناك رغبة من جانب إستونيا ومن جانب الاتحاد الأوروبي للإبقاء على الحوار مع تركيا وتطويره".

وأشار الوزير إلى أن سوء الأحوال في مجال حقوق الإنسان وحرية الإعلام وحرية التعبير في تركيا تطرح مع ذلك أسئلة عديدة.

وقال ميكسر إن المطلوب من تركيا، كمرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، أن تقوم بخطوات إيجابية في هذه المجالات، مشيرا إلى أن إستونيا من بين الدول الأعضاء الداعمين لتوسيع الاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان، الذي صدر من وزارة الخارجية في تالين، إنه لا يوجد إجماع بين دول الاتحاد بشأن مواصلة مفاوضات انضمام أنقرة.

وتوترت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا منذ فترة طويلة، وقد أدرج هذا الموضوع على برنامج القمة الأوروبية اليوم وغدا في بروكسل.

كانت العلاقات بين برلين وأنقرة بصفة خاصة قد ساءت بشدة، إلا أن الموقف الذي عبرت عنه الحملات الانتخابية الألمانية عن إنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لا يحظى بأغلبية في الاتحاد.