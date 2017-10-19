رئيس الوزراء: مصر دولة قوية.. وحريصون على عدم الوقوع في الخطأ

كتب- محمد غايات:

اجتمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بمسؤولي ونواب محافظة الإسكندرية خلال جولته التفقدية بالمحافظة، اليوم الخميس.

حضر الاجتماع، وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والمواصلات، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشباب والرياضة.

وأكد رئيس الوزراء- خلال اللقاء- أن مصر دولة قوية تعمل بشكل مؤسسي، مشددًا على حرص الدولة على إجراء الدراسات قبل تنفيذ أي مشروع لعدم الوقوع في الخطأ.

وقال إسماعيل، إن الحكومة تسعى إلى أن يكون تنفيذ جميع المشروعات بالاستدامة، لافتًا إلى أنه تمت الموافقة على زيادة مخصصات أعمال الرصف في شوارع الإسكندرية، وزيادة المخصصات الخاصة بأعمال صيانة المدارس.